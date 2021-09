La liste des commerces qui restent ouverts pendant le confinement

Par dérogation, l'accueil du public est maintenu pour les commerces suivants :

- 1 Commerces d'alimentation générale, supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et commerces de produits surgelés

- 2 Commerces de détail de viandes, de poisson, de fruits et légumes, de pain, pâtisserie et confiserie, de boissons

- 3 Autres commerces de détail alimentaire en magasin spécialisé

- 4 Commerces de détail alimentaire sur étalage

- 5 Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

- 6 Pharmacie et commerces de détail de produits pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

- 7 Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé

- 8 Banques, assurances, activités financières, postales et de télécommunications

- 9 Stations-services

- 10 Centres d'entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

- 11 Commerces d'équipements automobiles et de pièces détachées agricoles

- 12 Commerce et réparation de motocycles et cycles

- 14 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels et réparation de biens personnels et domestiques, d'équipements de communication

- 15 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

- 16 Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, droguerie, peintures et verres

- 17 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasins spécialisé

- 18 Hôtels et hébergements similaires

- 19 Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

- 20 Location de voitures et de machines

- 21 Activités des agences de travail temporaire

- 22 Blanchisserie-teinturerie-repassage

- 23 Services funéraires

- 24 Commerce de détail d'aliments et fournitures agricoles et pour les animaux de compagnie

- 25 Commerce de détail d'optique et d'audioprothèses