La province des Îles rend hommage à ses morts de la Covid

"L’heure est grave", déplore le président de la province des Îles. Suite aux deux morts de la Covid survenus dans les Loyauté, Jacques Lalié a rendu hommage aux "êtres chers foudroyés par le virus".

Une pensée particulière a été adressée au "vieux Félix, un des premiers infirmiers kanak du pays et fervent défenseur des droits des peuples autochtones". L’élu regrette la disparition d’hommes et de femmes "de convictions et d’actions qui ont œuvré notamment pour l’émancipation de notre pays".

"Chaque individu peut être touché"

Pour rappel, trente-trois personnes sont mortes depuis le début de la crise sanitaire en Nouvelle-Calédonie. "Nous avons aujourd’hui la preuve que chaque individu peut être touché, jeune ou âgé, nous sommes tous des cas potentiels", estime Jacques Lalié. Il "exhorte chaque Loyaltien à [s’armer]" en se vaccinant, seule solution, selon lui, "pour se protéger et protéger les autres".