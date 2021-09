Le président du Sénat coutumier demande à toute la population d'aller se faire vacciner

Dans un courrier signé de son président, le Sénat coutumier " dans un souci de coordination, préconise pour chaque Président d'Aire de se rapprocher des services communaux afin qu'un membre de leur aire puisse intégrer la cellule de crise communale".

Le Sénat coutumier, "pour protéger la population vivant sur l'intérieur et les îles, en toute humilité et avec respect, demande à tous de rester confiné et d'éviter les rassemblements de personnes".

A compter d'aujourd'hui, l'institution préconise également l'annulation de tout regroupement coutumier, religieux, politique, sportif... `

"Le Sénat coutumier demande à la population de respecter les consignes données par les autorités compétentes en cette période de crise sanitaire, tout en étant vigilante, quant aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Enfin, le Sénat coutumier encourage sa population à aller se faire vacciner dans les vaccinodromes les plus proches, prévus à cet effet."