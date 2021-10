Météo : Sept communes du Nord en vigilance orange

Un phénomène nuageux et orageux se déplacera du Nord vers le reste du pays, dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 octobre.

Les communes de Poindimié, Touho, Hienghène, Pouébo, Ouégoa, Poum et Bélep sont d’ores et déjà placées en vigilance orange fortes pluies et orages. Les prévisionnistes de Météo-France NC annoncent que les "cumuls les plus importants se produisent sur l’extrême Nord et le Nord-Est".

Vent violent

Le reste du pays est en vigilance jaune vent violent. Les rafales peuvent atteindre 95 km/h. Des pluies, parfois fortes, toucheront le Sud dans la nuit. Maré et Lifou n’ont aucune alerte particulière.