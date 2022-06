[INFOGRAPHIE] Covid : quelles sont les règles pour voyager ?

Masque obligatoire ou conseillé, subtilités des tests à présenter avant l’embarquement, schéma vaccinal complet… Voici un point sur les obligations pour voyager selon les destinations.

Le cas particulier de Wallis

Les passagers qui voyagent de la Nouvelle-Calédonie vers Wallis-et-Futuna doivent transmettre leur demande à la Cov (Cellule d’organisation des vols) qui autorisera ou non l’entrée et indiquera les formalités précises à effectuer (tests, confinements etc.).

Les déplacements sont soumis aux motifs impérieux d’ordre médical, professionnel ou familial.

L’isolement à l’hôtel exigé à Wallis sera maintenu au moins jusqu’au 11 juillet, date à laquelle le dispositif pourrait s’assouplir.

Pour rappel, tant que l’activité commerciale ne reprendra pas normalement, Aircalin ne rouvrira pas la ligne avec Fidji "car cette destination est rattachée à l’escale avec Wallis. Sans ça, la demande n’est pas suffisante pour que les vols vers Fidji soient rentables", précise le directeur commercial de la compagnie.