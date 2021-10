Rentrée le 11 octobre, port du masque à partir de 6 ans, autotests… Ce qu’il faut retenir du point presse du gouvernement

Les cours devaient redémarrer, insiste Isabelle Champmoreau. "L’école doit reprendre très rapidement son rôle dans la société", assure la chargée de l’éducation au gouvernement lors du point presse du 4 octobre.

Isabelle Champmoreau était accompagnée d’Erick Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, pour annoncer les modalités de la réouverture des établissements scolaires, après le décalage des vacances scolaires.

Rentrée à partir du 11 octobre

Les collèges et les lycées rouvriront le 12 octobre. Les professeurs et personnel reprendront la veille, le 11. Les établissements ne rouvriront pas en même temps, selon leur taille et le nombre d’élève. La rentrée "sera progressive", annonce Isabelle Champmoreau.

Le 18, les écoles primaires, des plus petits au CM2, rouvriront. Dans la province Sud, les plus jeunes rentreront dès le 18. Le 19, les moyens et les CE1 suivre. Le 20, tous les niveaux seront rentrés.

Dans la province Nord, le calendrier est légèrement différent. Le 18, les petits, moyens, grands et CP reprennent l’école. Le 19, les autres classes.

Les crèches rouvriront dès le 11 octobre. Des "protocoles très spécifiques" seront mis en place dans chaque structure. Les parents doivent se rapprocher des directions.

Masque à partir de 6 ans

Le port du masque sera obligatoire pour tous les enfants et tous les adultes à partir de 6 ans. Les masques seront à la charge des familles. Un stock sera mis à disposition à l’entrée des lycées, collèges ou écoles pour les élèves qui l’ont oublié. Des distributions seront peut-être organisées par les collectivités pour les familles les plus démunies.

À partir de trois cas confirmés, les classes seront fermées pendant sept jours.

En maternelle, où le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants. Les classes des plus petits seront fermées dès le premier cas.

"Des dérogations médicales existent pour les enfants qui ne peuvent pas porter de masques, nous avons prévu des masques inclusifs pour les malentendants", précise Isabelle Champmoreau.

Pas de passe pour les écoles

Le passe sanitaire ne sera pas nécessaire pour rentrer dans un établissement scolaire. La vaccination ne sera pas non plus obligatoire, mais le gouvernement la "recommande" vivement.

Des autotests seront distribués dans les établissements pour prévenir les cas positifs. "Ils peuvent être faits dès la maternelle, ils sont très faciles, cela n’a rien à voir avec le test qu’on fait en tant qu’adulte, assure Isabelle Champmoreau. C’est une garantie supplémentaire pour éviter les cas positifs avant le retour en classe."

12 % des 12-15 ans sont vaccinés

Si 42,5 % de la population totale a reçu les deux doses, ce pourcentage tombe à 12 % chez les 12-15 ans. 36 % ont reçu une dose.

Le gouvernement estime que "60 à 65 %" des professeurs, enseignants et personnels scolaires sont vaccinés. "Nous espérons qu’il y aura une responsabilisation des personnes à la rentrée vis-à-vis de leur mission", annonce Isabelle Champmoreau.

Des aménagements propres à chaque établissement

"Les cours reprendront selon des aménagements adaptés à chaque établissement scolaire, détaille Erick Roser, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Les conditions ne peuvent pas être les mêmes dans un lycée général de 2 000 élèves et dans un collège de Brousse avec 120 élèves."

Des établissements du secondaire, les plus gros, fonctionneront en deux groupes. Un groupe d’élèves suivra en présentiel, un autre à distance. "Cette alternance se fera à la semaine, notamment dans les établissements avec un internat, ou bien un jour sur deux", poursuit le vice-recteur.

Au collège, une pièce sera affectée à chaque classe. Les enseignants se déplaceront, et non les élèves. Ce ne sera pas le cas dans les lycées.

Examens adaptés ?

Rien n’est encore décidé. Le vice-recteur réfléchit encore à la démarche à suivre. "Nous avons examiné toutes les situations qui peuvent se présenter, assure Erick Roser. Aussi bien pour le BTS, le brevet ou le bac." Le vice-rectorat va "apporter des réponses à chacune de ces situations" entre "bienveillance et exigence de qualité", sans que les élèves soient impactées par "la crise sanitaire", selon Erick Roser.

Selon les premières pistes, les épreuves écrites devraient être notées sur le contrôle continu. Les examens oraux seraient maintenus.

Les vœux pour le site Parcoursup devront être remplis avant le 20 octobre. Les futurs étudiants qui n’ont pas internet doivent se rendre dans leurs établissements pour pouvoir le faire.

Tolérance sur l’absentéisme

Les enfants ne seront pas sanctionnés s’ils ne viennent pas à l’école. Isabelle Champmoreau mise sur la "tolérance" pour les familles qui ont des doutes. "L’idée est de faire de la pédagogie les premières semaines", précise-t-elle.

Des vidéos et des prospectus seront envoyés aux parents pour informer sur le virus, les autotests et ce qu’il faut faire si son enfant est positif.

Pause du midi modifiée

Moins d’élèves pourront être accueillis en même temps entre midi et deux. Les établissements devront étendre les heures de pause pour assurer la cantine à tous les élèves.

"Cela modifie les emplois du temps, un certain nombre de matières. Si on fait un petit moins de Français ou de Mathématiques, ce n’est pas le problème", explique Isabelle Champmoreau.

Un calendrier incertain

Toutes les modalités seront adaptées en fonction de l’évolution sanitaire. "Le calendrier n’est pas gravé dans le marbre, il est celui d’aujourd’hui avec la situation actuelle", précise Isabelle Champmoreau.

Un numéro vert

Un numéro vert, le 05 00 16, est disponible pour répondre à toutes les questions sur la réouverture des écoles.

Tous les protocoles sanitaires seront diffusés pour tenir les parents et les élèves au courant.