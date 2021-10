Cinq nouveaux décès : la Nouvelle-Calédonie approche des 200 morts de la Covid-19

Le gouvernement vient de diffuser le point sanitaire de ce samedi 9 octobre, à 14 heures.

Depuis vendredi même heure, 5 décès supplémentaires sont à déplorer, soit 196 au total depuis le 9 septembre. En outre, 89 nouveaux cas positifs ont été confirmés. Ces nouveaux cas comptabilisés portent à 9 100 le nombre total de cas positifs avérés depuis le lundi 6 septembre.

Le taux d’incidence cumulé sur 7 jours est de 383 pour 100 000.

Par ailleurs, 52 patients sont pris en charge au service de réanimation, et 246 sont hospitalisés en unité Covid sur tout le territoire. Et 75 patients positifs sont sous surveillance dans un hôtel dont : 58 en province Sud ; 12 dans les Îles, et 5 dans le Nord.

De plus, 7 100 personnes sont considérées comme guéries par les services hospitaliers qui les ont accueillies.

Vaccination

Vendredi, 5 299 personnes ont reçu une injection. Depuis le début de la campagne, 162 314 personnes ont reçu leur première dose, soit 70,14 % de la population vaccinable et 59,89 % de la population totale ; 120 807 personnes ont reçu deux doses de vaccin ; et 1 725 personnes ont reçu une dose de rappel.

À ce stade, 52,21 % de la population vaccinable, soit 44,58 % de la population totale ont reçu un schéma vaccinal complet.

À ce rythme, l’objectif de 85 % de la population vaccinable pourrait être atteint fin novembre.

Les vaccinodromes du dimanche 10 octobre

Vaccitour Stop Covid du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en collaboration avec les communes concernées :

- Poya, salle des fêtes de Népoui, du samedi 9 au lundi 11 octobre, de 8 h à 16 h ;

- Houaïlou, ancienne mairie, du samedi 9 au lundi 11 octobre, de 8 h à 16 h ;

- Hienghène, marché municipal, du samedi 9 au lundi 11 octobre, de 8 h à 16 h.

Contacts utiles

Questions relatives au Covid-19 ou en cas de symptômes : 05 02 02 (de 8 h à 17 h, du lundi au samedi).

SOS Écoute : 05 30 30 (de 9 h à 1 h du matin, 7 jours sur 7). Un numéro vert gratuit, anonyme, pour toute personne en situation de souffrance, de détresse, de solitude, d’angoisse, victime de violences conjugales, d’addictions. Des professionnels sont à l’écoute, sans jugement.

Stop aux violences familiales et sexuelles : https://violences-conjugales.gouv.nc

Où se faire vacciner ? https://gouv.nc/info-vaccination/ou-se-faire-vacciner

Dépistage et consignes aux personnes malades : https://gouv.nc/niveau-alerte/depistageconsignes-aux-malades