Ouverture de la deuxième dose de rappel à toutes les personnes vulnérables

Le gouvernement indique que la deuxième dose de rappel de vaccin contre le virus du Covid-19 (ou " quatrième dose " de vaccin à ARNm comme le Pfizer-BioNTech, par exemple) est étendue aux personnes sévèrement immunodéprimées ; aux personnes âgées de 18 à 59 ans et à risque de forme grave de Covid-19 ; aux femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse ; aux personnes vivant ou ayant des contacts réguliers avec des personnes fragiles ou immunodéprimées et aux professionnels du secteur de la santé et médico-social.

Cette deuxième dose de rappel est administrée à partir de trois mois après l’injection du premier rappel ou l’infection au Covid-19 pour les personnes âgées de 80 ans et plus et les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge. Et, à partir de six mois après l’injection du premier rappel ou l’infection pour les autres personnes éligibles.

La vaccination est possible à Nouméa, au centre de santé de la famille situé à Montravel (sur rendez-vous le mardi et sans rendez-vous le mercredi) en province Sud, dans les centres médico-sociaux de l’Île des Pins, Yaté, Thio, La Foa et Bourail, uniquement sur rendez-vous et en province Nord (numéro vert 05 00 22).