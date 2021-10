Le pass sanitaire s'applique à partir du 11 octobre en Nouvelle-Calédonie

L’évolution des indicateurs (vaccination, taux d’incidence, saturation des hôpitaux) amène le gouvernement à adapter le confinement. À partir de lundi 11 octobre, le pass sanitaire permettra d’accéder à un certain nombre d’activités. "Il faut rester extrêmement vigilant, le virus circule toujours", prévient Christopher Gygès, membre du gouvernement.

À partir de 18 ans

Ce dispositif est mis en place depuis août en Métropole. La Nouvelle-Calédonie a déjà adopté un arrêté pouvant l’appliquer. Il a été validé par l’ensemble du gouvernement et des élus du Congrès. "Son application ne concernera que les personnes depuis plus de 18 ans", explique Rémi Bastille, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Cela ne change rien pour le port du masque, qui reste obligatoire dans tous les lieux publics. Le couvre-feu est maintenu, mais sera étendu de 22 heures à 5 heures du matin. Le télétravail reste privilégié.

Numérique et papier

Le pass sanitaire sera déployé progressivement dans les différents secteurs. Les déplacements resteront limités. "Il n’est pas question de se promener à l’autre bout de la Calédonie la semaine prochaine", détaille Rémi Bastille.

Il pourra être sous format papier ou en version numérique (disponible sur les apps stores). "Des guichets seront mis en place dans les communes, explique Christopher Gygès. Une demande sera faite avec le carnet de vaccination et la carte d’identité. Le pass sanitaire pourra être envoyé par mail ou il sera imprimé à la mairie." Toutes les personnes avec test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72 heures, ayant reçu un schéma vaccinal complet ou guéries de la Covid-19 peuvent l’obtenir.

Le carnet de vaccination pourra être présenté, à la place du pass sanitaire, les premières semaines.

Aller au sport, au resto, au musée

Le pass sanitaire permettra d’accéder à plusieurs activités (restaurants, salles de sport, établissements culturels, prestations de service à la personne et les transports). Les restaurants pourront rouvrir, en respectant un certain protocole (distanciation des tables, etc.). Les salles de sport, les musées et établissements culturels pourront de nouveau accueillir du public. Les coiffeurs et les toutes les professionnels de l’esthétique aussi.

Pour participer à des activités physiques et sportives collectives, le pass sanitaire devra être aussi présenté.

Pas appliqué aux salariés

Toutes les sanctions mises en place en Métropole pour les salariés ne s’appliquent pas encore sur le Caillou. Le Congrès pourra, plus tard, en discuter pour adopter ces sanctions. Le pass sanitaire ne s’applique pour l’instant pas aux salariés. Les serveurs par exemple n'ont pas besoin d'être vaccinés pour continuer à travailler.

En revanche, le Congrès a voté une obligation vaccinale pour un certain nombre de secteurs dits sensibles à partir du 31 octobre. Le gouvernement rencontrera les partenaires sociaux pour discuter les différentes sanctions des personnes qui ne respecteraient pas cette délibération. "Il y a des choses à compléter et à améliorer dans ce dispositif important pour lutter intensivement contre le coronavirus et variant Delta", annonce Christopher Gygès.

Au bout de sept jours

Le pass sanitaire pourra être demandé au bout de sept jours après la deuxième dose pour les personnes vaccinées avec un vaccin à ARN messager. Vingt-huit jours pour les vaccins non-ARN. Pour les personnes qui ont contracté le virus, cette attestation sera disponible pendant six mois. Après ce délai, elles devront se faire vacciner pour la conserver.

Contrôle par application

Les professionnels concernés devront télécharger l’application "Tous AntiCovid". Des salariés devront assurer le contrôle. "C’est une application très simple, il y a juste besoin d’un téléphone pour l’utiliser et de scanner", précise Rémi Bastille. Le point presse du gouvernement du vendredi 8 octobre sera consacré à la présentation de l’application.

L’application ne permet pas d’accéder au dossier médical de la personne. Elle indique seulement si le pass sanitaire est valide ou non.

Rappel à l’ordre, amende, prison

Les établissements qui ne jouent pas le jeu pourront être fermés pendant sept jours, après un premier rappel à l’ordre.

Des amendes (de 16 000 francs à 450 000 francs) et des peines prison sont envisageables. "Le desserrement n’est pas un relâchement, le pass sanitaire permettra une réouverture les semaines d’après", annonce Rémi Bastille, secrétaire général du haussariat.

Fin des attestations

Les attestations n’auront "plus de sens" à partir du 11 octobre. Il faudra seulement respecter un rayon de dix kilomètres autour du domicile pour se déplacer. "On est dans un confinement adapté, on va procéder par étapes, avec des mesures adaptées au fur et à mesure des semaines", détaille Christopher Gygès.

Chasse et pêche autorisées

La chasse et la pêche seront de nouveau autorisées à partir de lundi, sans pass sanitaire. Les loisirs nautiques individuels seront aussi de nouveaux permis avec certains aménagements.

Se rendre à la plage serait aussi possible, dans la limite du raisonnable.

Le gouvernement et le haussariat veulent éviter les gros rassemblements. "On ne peut pas tout réglementer, mais il y a une responsabilité personnelle de se dire qu’on ne peut pas faire un rassemblement de 200 personnes sur une plage", tempère Christopher Gygès.

Pas plus de dix personnes

Par contre, les rassemblements de plus de dix personnes seront interdits. Cette restriction concerne les cérémonies coutumières, les cultes et tous les autres rassemblements. Nakamals, bars, discothèques, salles de cinéma, salles de jeux, navigation de plaisance et les activités sportives de plus de dix personnes ne seront pas autorisés.

La liste des activités interdites pourrait changer selon l’évolution sanitaire. "Des mesures plus strictes pourraient être envisagées si les critères ne vont pas dans le bon sens", annonce Christopher Gygès.

Réouverture des commerces

Tous les commerces pourront rouvrir dès lundi, avec une jauge à respecter. Un sens de circulation devra être mis en place. Du gel hydroalcoolique devra être proposé.

Le pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour aller faire ses courses, aller au marché, se rendre dans les grandes surfaces. Les élèves pourront reprendre le chemin de l’école sans pass sanitaire. Les coiffeurs resteront accessibles sans le présenter.

Tests gratuits ?

Le pass sanitaire ne repose pas que sur la vaccination. Pour l’instant, les tests antigéniques et PCR resteront gratuits. Mais, ajoute Christopher Gygès, "nous ne nous interdisons pas de les rendre payants après pour encourager la vaccination".