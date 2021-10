[VIDÉO] Réouverture des restaurants : deux attitudes face au pass sanitaire

Les restaurants ont pu rouvrir leurs portes ce lundi. Certains ont choisi de poursuivre les ventes à emporter, n’estimant pas justifiée la contrainte du pass sanitaire. Illustration avec deux établissements de Nouméa.

Christian Mathelon, gérant du Pandanus, situé place des Cocotiers en centre-ville, est partagé entre l’envie " d’avancer " économiquement et les contraintes sanitaires qui amoindrissent considérablement la capacité d’accueil de son établissement. Et donc, à terme, son chiffre d’affaires.

" Au petit café ", en revanche, les cogérants ont décidé de rester fermé et de poursuivre les ventes à emporter. Les responsables de l’établissement veulent préserver la convivialité des lieux et entendent bien continuer à accueillir tous les clients, sans distinction. Ils se donnent une semaine pour réviser ou non leur position.