Clara Luciani et Gaëtan Roussel signent le retour des Francofolies

La programmation des Francofolies en Nouvelle-Calédonie a été dévoilée. Clara Luciani et Gaëtan Roussel partageront l’affiche de cette quatrième édition qui se déroulera du 16 au 17 septembre au centre culturel Tjibaou.

L’affiche officielle des Francofolies en Nouvelle-Calédonie :

Le collectif electro Bon Entendeur, les rappeurs de 47TER, Matteo de Chinese Man et Biga*Ranx allongent cette programmation complétée par la scène locale. Les artistes calédoniens Gulaan, Chavi et Vincent C. représenteront les musiques du Caillou.

Un village

En plus des concerts, un "village des Francofolies" sera installé le 17 septembre, de 10 heures à 15 heures, au kiosque à musique de la place des Cocotiers, à Nouméa.

La billetterie est déjà ouverte. Les places peuvent être achetées sur la billetterie en ligne Tickets.