Nos dix idées sorties pour ce week-end 

1- Plaidoyers du JMX' au MK2, à 18h30 ce vendredi

En cette journée internationale contre la lutte des violences faites aux femmes, une soirée est organisée par la province Sud pour permettre à des anonymes de prendre la parole sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nombre de places limité, réservations à cidfe@province-sud.nc

2- Le Marché de Noël alternatif, au parc Georges-Brunelet, ce samedi, de 9 heures à 18 heures.

Au programme de ce grand marché alternatif écoresponsable : de l'artisanat d'art, des commerçants éthiques et un food court.

3- Atelier modelage et poterie, de 9h30 à 11h30, à la médiathèque de Rivière-Salée. Gratuit, sur inscription. À partir de 8 ans.

4- Spectacle Tête en bas de la compagnie Moebius, à 10 heures à la médiathèque de Dumbéa ce samedi. À partir de 8 ans. Gratuit. Sur inscription au 41 43 10.

5- Marché spécial vide-greniers au marché municipal à Boulari, ce samedi de 6 heures à midi. Contact : 43 72 33 ou 96 07 09 aux horaires du marché (mercredi au dimanche de 6 heures à midi).

6- Un ciné-concert et mini-conférences scientifiques sur l'univers des films d'animation de Miyazaki, ce samedi, à 17 heures en l'auditorium du conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Entrée libre et gratuite.

7- Le festival international d'improvisation, samedi et dimanche à 19 heures sous le Chapitô, à Sainte-Marie. Tarif : 2 500 F. Réservation sur eticket.nc

8- Visite guidée de la Villa-musée avec découverte interactive du futur musée rural de Païta, ce samedi, de 13h30 à 15 heures. Inscriptions à animatup@gmail.com ou au 77 83 73.

Tarif : 500 francs par adulte et 200 francs pour les 7-18 ans.

9- Découverte de la baie de Prony ce samedi, avec de nombreuses activités comme des visites guidées, découvertes en kayak ou bateau ou sortie plongée. Renseignements et tarifs auprès de l'Office de tourisme du Grand Sud au 46 06 25, sur Facebook ou sur eticket.nc

10- Le marché des femmes rurales, de 8 heures à midi, ce dimanche, au centre culturel Tjibaou. Entrée libre et gratuite.