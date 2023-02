Cyclone Gabrielle : le pays en alerte orange, le vent et la pluie attendus durant la nuit de vendredi à samedi

Vers 15h, ce vendredi, le cyclone Gabrielle était à 680 km à l’Ouest de Nouméa. À Goro, durant deux heures, 35 mm de pluie sont tombés. Le cyclone tropical sera au plus proche à 500 kilomètres des côtes durant la nuit de vendredi à samedi. C’est durant cette nuit que le cyclone tropical apportera ses pluies les plus importantes (50 à 100 mm attendus localement dans tout le pays) et des rafales jusqu’à 100 km/h avec un vent d’ouest. Ces rafales perdureront encore durant la journée de samedi et provoqueront une forte houle qui pourra aller jusqu’à quatre mètres de hauteur. La vigilance orange instaurée ce vendredi pour vents violents devrait petit à petit rebasculer en vigilance jaune au fil de la journée de samedi, du Nord au Sud.