Cyclone Gabrielle : une vigilance Orange vents violents va progressivement s'installer sur tout le pays

Meteo.nc annonce qu'une vigilance ORANGE VENTS VIOLENTS va progressivement s'installer sur l'ensemble du territoire à compter de ce jour.

Les vents forts de Nord puis Nord-Ouest concernent le nord de la Nouvelle-Calédonie en début d'après-midi de vendredi puis se décalent progressivement vers le sud en fin de journée. C'est au cours de la nuit de vendredi à samedi qu'ils concernent aussi les Loyauté. Le sud-ouest de la Grande Terre est protège par la chaîne jusqu'en début de nuit de vendredi à samedi, puis le vent se renforce quand il s'oriente au Nord-Ouest en fin de nuit de vendredi à samedi.

Les vents maximum attendus sont de l'ordre de 35 kt (60 km/h) avec des rafales jusqu'à 50 kt (95 km/h), sur l'ensemble du pays. Ce maximum se produit dans la nuit de vendredi à samedi, localement samedi matin sur le Sud-Ouest. Le vent est encore soutenu samedi sur le Sud-Ouest et aux Loyaute avec des rafales jusqu'à 45 kt (85 km/h), et dimanche jusqu'à 35 kt (65 km/h) sur le Sud-Ouest, la pointe Sud et l'Ile des Pins.

La houle de secteur Ouest Nord-Ouest grossit progressivement dans la nuit de vendredi à samedi et atteint 3 à 4 m.

Conséquences possibles :

- Des coupures électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

- Les toitures peuvent être endommagées.

- Des branches d'arbre risquent de se rompre. - Les véhicules peuvent être déportés.

- La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur les réseaux secondaires et côtiers.

Limitez vos déplacements et évitez les secteurs forestiers.

➔ Limitez votre vitesse sur route, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un

attelage sensible aux effets du vent.

➔ Signalez votre départ, votre destination et votre arrivee à vos proches.

➔ Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être

endommages.

➔ Soyez vigilants face à l'envol et aux chutes possibles d'objets divers tels que

branches, tôles, panneaux...

➔ N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas aux fils électriques

tombes au sol.

➔ Ne sortez pas en mer, renforcez les amarres des bateaux à quai.

➔ Ne vous promenez pas en forêt, sur le littoral ou sur les plages.

➔ Prévoyez des moyens d’éclairage de secours.

➔ Pêcheurs et plaisanciers, vérifier vos amarres et évitez de sortir en mer.