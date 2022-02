Dovi est un phénomène "à prendre au sérieux", prévient Météo France

Selon les dernières prévisions de Météo France NC, Dovi se trouve actuellement à 75 km à l'est de Maré.

Sa progression a ralenti au cour de la nuit, mais le phénomène s'accélère de nouveau et se déplace désormais à 15km/h.

Le phénomène est actuellement au stade de dépression tropicale modérée et devrait se transformer en dépression tropicale forte dans le courant de l'après-midi, peu ou prou lors son passage sur les Loyauté.

Sa trajectoire est finalement déviée vers le sud est. Dovi devrait donc passer à proximité immédiate de Maré mais pas directement sur l'île.

"Comme les vents les plus forts se trouvent dans la partie Est de la dépression, Maré et Lifou devraient échapper aux plus fortes rafales qui souffleront en mer ", précise Virgil Cavarero, chef prévisionniste chez Météo France.

A Kunie, les rafales pourraient atteindre 150 km/h

Le plus fort du phénomène est attendu sur le sud des Loyauté, entre 15 heures et 20 heures. Dovi doit ensuite engager un virage pour se déplacer entre la pointe sud de la Grande Terre et l'île des Pins, au stade de dépression tropicale forte. Les rafales attendues sur Kunié pourraient atteindre plus de 150 km/h. L'île devrait d'ailleurs être exposées aux vents les plus forts de la dépression, entre 20 heures et minuit.

Un passage attendu au sud de la Grande Terre à partir de 22 heures

Sur le sud de la Grande Terre, les effets de Dovi devraient vraiment se faire sentir à partir de 22 heures et durant toute la nuit, au moins jusqu'à 5 heures, en ce qui concerne Nouméa et son agglomération.

Les rafales attendues devraient souffler entre 90 et 120 km/h, mais avec une orientation d'ouest. Or ces vents sont les plus destructeurs.

En fin de nuit, probablement vers 5 heures, Dovi devrait se transformer en cyclone, en s'évacuant vers le Sud.

Selon les prévisionnistes, il est peu probable qu'elle atteigne ce stade lors de son passage au plus près de la Grande Terre et de Kunié. En revanche, le temps sera encore fortement perturbé dans la matinée, en particulier sur le sud ouest de la Grande Terre avec des rafales estimées encore entre 80 et 100 km/h.

"Dovi se fait attendre, mais elle arrive bel et bien, avertit Virgil Cavarero. Sur le Vanuatu, on a déjà enregistré de très fortes pluies, avec 230 mm d'eau tombés en 24 heures. A midi, les rafales étaient déjà de 120 km/h. "