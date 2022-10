L’artisanat frappé de plein fouet par l’inflation

Dans le contexte inflationniste lié à la pandémie et à l’invasion russe en Ukraine, la Chambre des métiers et de l’artisanat a commandé une enquête réalisée auprès de 305 chefs d’entreprise, ayant 2 ans et plus d’ancienneté. Objectif : évaluer les conséquences réelles de la crise sur les différents types d’artisans calédoniens qui s’avèrent "lourdement touchés".

Les résultats indiquent que 98 % des artisans déclarent subir un impact des phénomènes internationaux sur leur activité. La hausse des prix des matières premières, du carburant et des équipements affecte au moins neuf entreprises sur dix. La moitié de ces professionnels déclare subir une perte de chiffre d’affaires liée à cette situation, et un quart voit leur rentabilité baisser.

Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises artisanales déclare être en difficulté, dont 15 % en très grande difficulté. Plus alarmant encore, 5 % d’entre eux annoncent qu’ils vont ou sont en cours de cessation de leur activité.

Face à ce constat, la CMA va "renforcer son offre de conseil et d’accompagnement auprès des entreprises artisanales, notamment via son dispositif Rebond. Néanmoins, elle ne pourra pas répondre seule aux difficultés des entreprises, tant la situation est préoccupante", précise la chambre consulaire qui entend présenter cette enquête auprès de l’ensemble des "parties prenantes".