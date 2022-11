La base navale de Nouméa ouvre ses portes le 18 et 19 novembre

C’est une occasion rare pour la population. Les 18 et 19 novembre prochains, il sera possible de visiter les bateaux de la base navale de Nouméa, de voir le travail réaliser dans les ateliers de réparation navale ou encore de prendre part aux nombreuses démonstrations animées par des fusiliers marins, des équipes cynophiles et des marins pompiers. L’occasion d’avoir un aperçu de la cinquantaine de métiers exercés chaque jour par plus de 400 militaires et civils.

Le vendredi prendra la forme d'un forum des métiers de 13h30 à 16h et l'entrée sera libre et gratuite le samedi (et sur invitation pour les milieux scolaires et universitaires le vendredi après-midi), de 9h à 16h. Une offre de restauration sera également proposée.

L’ensemble des bénéfices de cette journée seront reversés au profit de la société nationale des Sauveteurs en mer (SNSM) et du Bleuet de France, qui œuvre au profit des blessés de guerre en opération extérieure et de leurs familles, et de l’association des œuvres sociales de la marine (ADOSM).