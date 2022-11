La cybersécurité au coeur des prochains rendez-vous de l'économie 

Dans le cadre des Rendez-vous de l'économie, le thème de la cybersécurité au sein des entreprises sera abordé ce jeudi 17 novembre 2022, à 18 h à l'auditorium de la Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie.

Dans un communiqué publié ce mardi 15 novembre, la CCI rappelle que ces attaques n'épargnent pas le pays. L'Organisation des Professionnels de l'Economie Numérique de Nouvelle-Calédonie (OPEN NC) a recensé sur le mois de septembre 2022, via un système créé pour quantifier cette menace, près de 21 millions d'attaques avec plus de 40 000 attaquants uniques.

Pour expliquer ce phénomène qui s'amplifie sur le territoire et y faire face, des échanges se tiendront avec Laurent Rivaton, gérant de la société de service AdDO et président de la commission cybersécurité d'OPEN NC et Ayoub Sabbar, gérant de l'entreprise ORNISEC.