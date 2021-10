Le taux de chômage grimpe à 13,3 % sous l’effet de la crise sanitaire

Près de 3 100 chômeurs supplémentaires ont été inscrits dans les services provinciaux en 2020, portant le total à 16 100. En plus de ces personnes qui cherchent activement un emploi et sont disponibles sous 15 jours, il faut compter 11 100 autres personnes qui ne remplissent pas ces critères mais déclarent souhaiter un emploi. Ce "halo autour du chômage" a progressé de 36 % en un an. Au total, 27 200 personnes sans emploi souhaitent travailler

Le chômage partiel a limité la casse

"La Nouvelle-Calédonie, comme le reste du monde, se trouve confrontée en 2020 aux conséquences de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid 19", observe l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee).

Le chômage partiel a cependant permis de limiter les dégâts. "Si l’ensemble des bénéficiaires de cette mesure avaient perdu leur emploi, le taux de chômage aurait augmenté de 1,4 point supplémentaire, pour atteindre 14,7 %."