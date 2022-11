Les prix en Nouvelle-Calédonie ont diminué de 0,2 % en octobre

L’indice des prix à la consommation des ménages baisse de 0,2 % au mois d’octobre, après avoir progressé au cours des deux derniers mois (+0,8 % en août et +0,2 % en septembre). La hausse de 1,2 % des prix des produits manufacturés est largement compensée par la diminution des prix des services (-0,5 %), de l’énergie (-1,6 %) et de l’alimentation (-0,4 %). Le prix du tabac, quant à lui, reste stable. En glissement annuel, l’indice général progresse de 5,1 % et l’indice hors tabac de 5,0 %.

Les prix des services baissent (-05, %) pour la première fois en sept mois. Ce repli s’explique essentiellement par la diminution des prix des tarifs aériens internationaux (-7,4 %), légèrement atténuée par la hausse des prix des services de transport maritime intérieur (+8,4 %) en raison de la haute saison, d’assainissement (+2,9 %), de fourniture d’eau (+0,9 %) ainsi que des services d’entretien et de réparation de logement (+0,6 %).

Concernant les prix de l’énergie, ils reculent de -1,6 % après -1,4 % en septembre.