Martin Ijezie, aviculteur à Lifou, remporte le prix Créadie à Paris

Le prix Créadie, est un rendez-vous annuel que l'Adie organise avec ses partenaires pour mettre en lumière les projets remarquables des entrepreneurs qu'elle accompagne. Martin Ijezie a conquis les membres du jury par sa jeunesse et sa persévérance. Fin 2021, il avait déjà remporté le prix " Jeune " du concours Créadie organisé en Nouvelle-Calédonie. Ce prix lui avait été remis en partenariat avec la BNC. Martin, et les gagnants des catégories " Vitalité des territoires ", " Rebond " et " Coup de cœur ", ont ensuite été qualifiés pour le concours Créadie national, aux côtés des lauréats des autres directions régionales de l'Adie. Parmi les 76 lauréats, 7 ont été retenus. Martin a reçu le prix " Coup de cœur " remis par Azulis Capital.

Goût de l'autonomie

Habitant à la tribu de Hunëtë à Lifou, Martin a développé son activité avicole à tout juste 25 ans. Sourd et muet, il décide de quitter l'école à 16 ans et de se consacrer à la chasse et à la pêche. Le goût de l'autonomie crée chez lui un désir d'autosuffisance : " Mes parents m'ont toujours accompagné et soutenu, mais je sais qu'ils ne seront pas toujours là. Alors, je fais tout pour être autonome. Il faut que je construise ma propre activité et le travail de la terre est le meilleur moyen pour moi d'être indépendant. " Pour cette raison, il souhaite exploiter les richesses de son île et développer sa propre activité. Un modèle que suit également sa famille puisque ses parents ont une structure d'accueil en tribu et que son frère est guide touristique. Le financement de l'Adie permet à Martin de construire son poulailler et d'acquérir des poules pondeuses. Son rêve est d'ouvrir une coopérative pour y vendre non seulement des œufs mais aussi du miel, de la vanille et des légumes, sur un étalage ouvert tous les jours. En 2018, Charlotte Thaiawe avait remporté le prix Créadie national " De l'accomplissement personnel " pour son entreprise Vilavi. Paraplégiques, Charlotte Thaiawe et Assenatha Ongat ont créé leur entreprise d'aides à domicile.