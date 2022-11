L’État et le gouvernement calédonien mobilisent 226 millions XPF pour soutenir les entreprises locales

Dans le cadre du volet régional du plan d’investissement "France 2030", l’État et le gouvernement calédonien vont apporter 226 millions XPF, soit 1,9 millions d’euros au développement d’innovations et de filières stratégiques des entreprises locales. En partenariat avec la banque publique d’investissement BPI France, cette dernière précise sur son site internet, le lancement de deux appels à projet :

D’une part, "Projets Innovation" (151 153 460 F.CFP) qui vise à "accélérer l’émergence d’entreprises leader sur leur domaine" et à soutenir les "projets les plus innovants et les plus ambitieux, portés par les PME de Nouvelle-Calédonie."

D’autre part, "Projets Filières" (75 576 850 F.CFP) qui se donne l’objectif de "soutenir la structuration de filières régionales clefs visant à renforcer la compétitivité des filières stratégiques en permettant le recours à des moyens de production ou des infrastructures de recherche partagés, l’échange de données et d’informations, le partage des visions technologiques et de marché ainsi que l’initiation de démarches commerciales partagées."

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 6 janvier 2023.

Ce dispositif rentre dans le cadre du plan global d’investissement "France 2030", présenté par Emmanuel Macron le 12 octobre dernier avec l’ambition de "faire émerger dans [le] pays et en Europe les champions de demain", selon le chef de l’État.