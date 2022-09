Face au recul de la population, le Medef demande des mesures d’urgence

La population en net recul, le Medef-NC demande d’urgence des mesures de relance économique. Rappelant que "l’Isee vient de publier ses chiffres du bilan démographique qui montrent une inquiétante baisse de la population calédonienne à la faveur d’un solde migratoire négatif de plus en plus important. […]" Le syndicat patronal estime que "cette baisse de la population entraîne inévitablement une baisse de la consommation et donc une baisse de l’activité économique et des ressources fiscales et sociales. Les entreprises calédoniennes doivent simultanément faire face à la problématique de l’inflation importée suite à la crise ukrainienne et à une consommation intérieure en forte baisse. Jusqu’à présent les acteurs économiques ont fait barrage en absorbant une partie de l’inflation malgré une hausse exponentielle de leurs charges. C’est la raison pour laquelle l’inflation sur les 12 derniers mois se limite à 5 % (Isee- IPC août 2022) en Nouvelle-Calédonie contre 5.8 % en France, 9.1 % sur la zone euro et 8.6 % au Royaume-Uni (statistiques OCDE juillet 2021-aout 2022). Ces deux phénomènes conjugués mettent à mal les entreprises calédoniennes qui n’ont pour le moment aucune visibilité si ce n’est celle de la perspective d’un alourdissement de la pression fiscale. Les effets d’accélération de la spirale de la récession seront mortifères."

Face à ce constat, "le Medef-NC demande d’urgence que des mesures favorisant la relance économique soient adoptées afin d’enrayer cette mécanique négative qui pourrait nous entraîner dans une grave impasse économique et sociale."