"Jeunes découragés", "familles inquiètes", l’UGPE dresse le bilan de la rentrée

L’UGPE était d’accord pour rouvrir les collèges et les lycées, mais pointe les "lacunes" du protocole sanitaire. L'Union de groupement de parents d’élèves décrit des "familles divisées, inquiètes face à la réouverture des écoles, des jeunes découragés par la tournure que prend leur année scolaire". Il regrette la "cacophonie des décisions des autorités", après les annonces de la province Sud qui maintient fermer les écoles du Grand Nouméa.

Tester massivement

L’UGPE réclame que le dépistage soit systématique, et non "à l’appréciation des familles". Il propose que tous les lycéens et collégiens des internats du pays soient testés pour éviter les "annonces fantaisistes de contamination", comme au lycée Jules-Garnier de Nouméa.

Bac impossible

Selon la fédération de parents d’élèves, "les changements de calendrier, le raccourcissement de l’année, les réouvertures échelonnées et scindées des collèges et des lycées" ne permettent pas d’organiser sereinement les épreuves du baccalauréat. "L’année 2021 doit se terminer en douceur en accueillant les enfants des familles qui le souhaitent ou qui ne peuvent pas faire autrement à cause de leur profession", estime-t-elle.

L’UGPE invite les directions des établissements scolaires à organiser des réunions pour informer les parents d’élèves et répondre à leurs nombreuses interrogations.