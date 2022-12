L’UNC propose un nouveau service dématérialisé pour s’inscrire en 2023

En partenariat avec la Cafat, l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) simplifie sa prochaine campagne d’inscription qui aura lieu du 18 janvier au 6 février 2023. Les étudiants et futurs étudiants auront la possibilité de s’inscrire ou se réinscrire directement en ligne sans devoir obligatoirement se déplacer. Une démarche plus pratique et moins contraignante pour ceux qui partent en vacances pendant le mois de janvier.

La chaîne d’inscription en présentiel sur les campus de Nouville et Baco sera toujours proposée, du 23 janvier au 6 février, pour les personnes qui n’ont pas accès à un appareil connecté à l’internet ou qui préfèrent être accompagnées dans leurs démarches.

Une assistance téléphonique au 290 290 sera à disposition, du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h à 16h, durant toute la durée de la campagne.