Le comité administratif de l'enseignement catholique fête ses 50 ans à Ko We Kara 

Organisé et porté par l'ensemble de la communauté éducative catholique, cet anniversaire est l'occasion de revenir sur les cinq dernières décennies aux côtés des jeunes calédoniens ; de mettre le projecteur sur les projets pédagogiques réalisés tout au long de l'année dans les établissements et les valeurs portées à travers chacun d'eux.

De Belep à l'île des Pins, l'ensemble de ses établissements sera présent avec les élèves de la grande terre et des îles Loyauté. De nombreuses animations, une exposition et une table ronde sont prévues samedi à partir de 9 heures et une messe dimanche à 9 heures. La restauration sur place sera gratuite.