Les repas seront gratuits pour tous les étudiants de Nouvelle-Calédonie

La Cafat, en partenariat avec la Maison de l’Étudiant, a décidé de financer le coût des repas pour tous les étudiants en Nouvelle-Calédonie.

L’objectif est double pour la Caisse. Il s’agit tout d’abord de lutter contre la précarité étudiante, particulièrement présente en Nouvelle-Calédonie. À titre d’indication, 50 % des personnes vivant sous le seuil de pauvreté (86 100 francs) ont moins de trente ans.

L’autre objectif est de prévenir les difficultés de santé en proposant des repas équilibrés à tous les étudiants.

En volume annuel, plus de 72 000 repas devraient être servis gratuitement sur les campus de Nouville et de Bako entre février et décembre 2023. Pour financer cette mesure, la Cafat a octroyé une subvention de 25 millions de francs à la Maison des étudiants.