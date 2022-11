Des tables rondes pour comprendre le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle-Calédonie

À l’occasion du prochain lancement du guide pour le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle-Calédonie, le Centre National de Recherche Technologique (CNRT) organise le 1er et 2 décembre prochains de nombreuses tables rondes au sein de l’auditorium de la province Sud.

Le CNRT explique sur son site internet que ce nouveau guide pour le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle-Calédonie "offre un appui non seulement technique et opérationnel mais des bases objectives, scientifiques et technologiques de protocoles et de méthodes." Les tables rondes viendront ainsi appuyer les enjeux d'améliorations et les différentes propositions d'actions autour de cette problématique.

L’intégralité du programme est téléchargeable ICI

Pour s’inscrire (jusqu’au 21 novembre 2022), il suffit de remplir le formulaire en ligne.