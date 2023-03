Une mission scientifique pour évaluer l’état des coraux

Ce lundi 6 mars 2023, une équipe de scientifiques de l’IRD a embarqué à bord de l’Amborella direction les atolls d’Entrecasteaux, pour une campagne scientifique de 10 jours dans le cadre du projet TIC TAC.

L’objectif de cette mission : étudier l’impact des canicules marines sur les récifs coralliens de cette zone du parc naturel de la mer de Corail.

Avec le réchauffement climatique, les événements thermiques extrêmes, appelés " vagues de chaleur " ou " canicules " marines, représentent des menaces de plus en plus prégnantes pour la santé des écosystèmes des territoires insulaires du Pacifique. Ils peuvent entraîner un blanchissement massif des coraux et avoir des impacts économiques majeurs sur les communautés côtières. Cependant, il y a très peu d’études sur leur devenir et leurs impacts sur les écosystèmes en Nouvelle-Calédonie. Le projet TIC TAC propose donc un suivi sur le long terme des récifs d’Entrecasteaux et de Chesterfield, avec un suivi en parallèle des conditions environnementales et de l’état de santé des récifs coralliens. Les résultats obtenus devraient permettre, entre autres, de mettre en lumière les zones coralliennes particulièrement sensibles au blanchissement ou, au contraire, particulièrement résistantes