[VIDÉO] Risque requin en Nouvelle-Calédonie : les recommandations des spécialistes

Le lagon Calédonien abrite plusieurs espèces de requins considérées comme dangereuses. À l’approche de l’été et des vacances scolaires, les spécialistes Claude Maillaud, médecin généraliste spécialisé en blessure de plongée et Philippe Tirard, ancien plongeur à l’IRD recommandent aux baigneurs et adeptes de sports nautiques de prendre certaines précautions pour réduire le risque de rencontre avec ces animaux.