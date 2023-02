Disparition inquiétante de Sépohora Grieux, 15 ans

Un avis de recherche a été émis par la police nationale après la disparition inquiétante de Sépohora Grieux, née le 14 mars 2007 à Nouméa.

Cette adolescente de 15 ans, domiciliée à Nouméa, est en fugue depuis le 29 janvier.

Mesurant environ 1m68, d’une corpulence mince, Sépohora Grieux a des cheveux longs châtains et bouclés et était vêtue, au moment de sa disparition, d’un jean bleu ou noir, d’un tee-shirt, de baskets et d’un sac à main noir porté en bandoulière.

La police indique également qu’elle a un tatouage représentant un diamant rouge sur le dessus de l’un de ses genoux.

En cas de découverte ou d’informations permettant de localiser cette mineure, prévenez le commissariat central au 24 33 63 ou le 24 33 36.