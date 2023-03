Ivres, deux hommes s’endorment dans leur voiture et bloquent le drive d’un McDonald’s de Nouméa

La scène est pour le moins insolite et a créé une petite pagaille ce samedi en milieu de journée. Peu avant 13h, deux hommes (l’un d’une trentaine d’années, l’autre de 25 ans), se sont rendus en voiture au McDonald’s du quartier Latin. Le duo est totalement ivre. Dans la file du restaurant, ils ont fini par s’endormir en raison de leur ivresse manifeste. La police a dû intervenir pour permettre au drive de fonctionner à nouveau correctement et également pour embarquer les deux individus au commissariat, l’un pour ivresse publique manifeste et le conducteur pour conduite en état d’ivresse.