Pédophilie : un agent de collège et un gendarme piégés par l'association calédonienne Truly

La méthode du collectif ? Un faux profil d'une ado et des règles à suivre : ne jamais contacter les pédophiles, ne pas les inciter au délit ni divulguer leur identité. Cette fois-ci, le Calédonien à la tête de l'association a transmis au parquet de Melun deux signalements, dont Les Nouvelles calédoniennes ont pris connaissance, pour « propositions sexuelles à une mineure de moins de 15 ans et diffusion d'images pornographiques ». Placé en garde à vue, l'agent d'accueil a été mis sous contrôle judiciaire avant son procès, rapporte La République de Seine-et-Marne. Le second suspect, un gendarme gradé et proche de la retraite, et qui aurait transmis des photos de son sexe au faux profil, a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue en attendant les suites de l'enquête. Récemment, l'association Truly a reçu une subvention de la province Sud de 1,6 million de francs pour l'achat de matériel informatique.