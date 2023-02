Trois jeunes condamnés après avoir dépecé un bovin abattu avec des pierres et un bâton à Kouaoua

Le 3 octobre 2022, en milieu d’après-midi, le propriétaire d’un troupeau de bovins implanté dans la plaine de Niminra à Kouaoua alerte la gendarmerie car quatre personnes sont en train de lui voler du bétail. Très rapidement, les gendarmes interpellent ces quatre individus (dont un mineur). "Les investigations permettent d’établir que les quatre auteurs avaient abattu un bovin, en l’atteignant à la tête avec des pierres et un bâton, avant de le dépecer, précise le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas. Ils avaient pris la fuite avec des pièces de viande." Quatre mois après les faits, les trois majeurs impliqués ont été condamnés pour sévices et acte de cruauté sur un animal domestique ayant entraîné la mort, et vol en réunion. Ces derniers, qui avaient déjà quelques antécédents pour des faits de vol, ont tous écopé de 10 mois de prison ferme. De son côté, le mineur a fait l’objet d’une convocation devant le juge des enfants de Koné. S’agissant du préjudice subi par l’éleveur, celui-ci est estimé à 120 000 francs. Il n’y a pas eu de constitution de partie civile.