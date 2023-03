L'OPT tire la sonnette d'alarme après une recrudescence d'incivilités

En février, l'office a recensé pas moins de 4 agressions à l'encontre de ses agents :

• le 3 février, l'ensemble du personnel d'une agence de la côte Est a été menacé avec une fausse arme par un client pour un retrait d'argent,

• le 14 février, un facteur a été agressé physiquement par un habitant dans un quartier de Nouméa, sans raison aucune,

• le 15 février, un technicien télécoms a été mordu par un chien chez un client dans une commune du Grand-Nouméa,

• le 21 février, la responsable de l'une des agences de la côte Est a été agressée verbalement par un client.

Au-delà des attaques envers son personnel, l'OPT-NC remarque également une augmentation des actes de vandalisme sur son matériel. Ses distributeurs de billets de banque et îlots de boîtes postales sont régulièrement pris pour cibles. "Il est regrettable que des agents soient ainsi malmenés et que des biens publics soient fréquemment détruits par une minorité d'individus malintentionnés, précise l'OPT. Leurs agissements intolérables impactent fortement les personnes agressées et pénalisent aussi régulièrement l'ensemble de la population." Une campagne de communication "ça suffit !" va être lancée à travers le pays.