La RT1 débloquée à Bourail ce dimanche matin, la sortie sud de Pouembout accessible

A Bourail, les pompiers ont dû intervenir à trois reprises samedi pour des véhicules restés bloqués par les inondations.

Samedi soir, la RT1 était totalement bloquée à Bourail au niveau de la Cigogne et de Nekou (sortie Nord) et les radiers Brésil, Ari, Téné, Nessadiou et Pantaloni étaient inaccessibles.

Une voiture restée bloquée sur le pont de Nessadiou

Ce dimanche matin, le radier de Nessadiou est dégagé des eaux mais une voiture est restée coincée sur le pont. Elle doit être enlevée dans la matinée mais, pour l’heure, il n’est pas possible de franchir le radier. Le reste des routes, la RT1 et le réseau secondaire, est dégagé. Les pompiers feront de nouvelles reconnaissances si la pluie reprend dans la journée.

Sortie Sud de Pouembout accessible

La commune de Pouembout a aussi connu de fortes pluies samedi avec plusieurs routes inondées. Ce dimanche matin, la sortie Sud de Pouembout était de nouveau accessible tout comme l'ensemble du réseau.