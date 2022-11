Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 10 novembre 2022

Tirs à Moselle : Philippe et Albert Mainguet mis en examen pour tentative d'assassinat

Un geste fou mais prémédité. Trois jours après les coups de feu tirés sur le parking de la Moselle (Nouméa), à quelques mètres des manèges, ayant provoqué deux blessés et la panique parmi les badauds, on en sait un peu plus sur cette histoire. Les suspects sont connus du monde du sport calédonien : le tireur présumé n'est autre que Philippe Mainguet, champion de va'a et président du club de Koumac. Albert Mainguet, son fils de 23 ans, avait décroché pas moins de deux médailles d'or et trois en argent a été son complice.

[GROS PLAN] Conso : le gouvernement change la donne

L'exécutif calédonien est tiraillé entre son envie de préserver le consommateur d'une inflation galopante, avec le développement des boucliers qualité prix, et la nécessité d'obtenir rapidement de nouvelles rentrées fiscales. Du côté des Loyalistes, on est déjà vent debout contre l'avant-projet de loi du pays destiné à modifier la TGC.

[Info LNC] "Il y a un risque de mort à court terme" : Olivier Pérès en liberté avant son procès

Au Camp-Est depuis sa condamnation pour un assassinat à Tina golf, le docteur Pérès a été libéré, son pronostic vital étant "engagé". Son procès est prévu dans douze jours à moins qu'il ne soit renvoyé.

Le Palika s'entretiendra avec Darmanin

Le parti de Paul Néaoutyine et de Jean-Pierre Djaïwé évoquera la visite ministérielle prévue à la fin du mois lors de son 46e congrès ce week-end à Yaté.

Un agent de la province Nord tué à Poindimié

C'est aux alentours de 19h, mardi soir, que deux véhicules sont entrés en collision sur la route principale traversant Poindimié. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture avant d'aller s'encastrer dans une autre arrivant en face où se trouvait notamment, au volant, une employée de la province Nord. Les sapeurs-pompiers ont été rapidement déclenchés pour prendre en charge cette automobiliste, qui n'a pu être réanimée.

Des riverains inquiets par les projets de construction à la Baie-des-Citrons

L'annonce d'un nouveau projet de construction à la place des maisons de la SLN n'a pas rassuré les riverains. L'association des résidents du quartier craint de nouvelles nuisances, qui s'ajouteraient à celles qu'ils disent déjà subir.

L'enseignement catholique souffle ses 50 bougies

Pour célébrer ses 50 ans d'existence, l'enseignement catholique va réunir tous ses acteurs et au-delà, les 10 et 11 décembre, à Ko We Kara. Expositions, animations et table ronde seront au programme.

[VIDÉO] Des internes du lycée graffent pour mettre en valeur l'art et la culture kanak

Commencé mi-septembre, un mur d'art kanak peint par des internes du lycée polyvalent, avec un graffeur de l'association Couleurs du pays, sera terminé la semaine prochaine. L'occasion pour les élèves de découvrir certains symboles de la culture kanak, comme la monnaie.

Des lycéens de Touho à KNS

Mardi, KNS a reçu la visite des élèves de sections professionnelles du lycée Augustin-Ty, de Touho. Le but de cette sortie pédagogique à Vavouto ? Faire connaître la très grande diversité des métiers du monde de la mine ainsi que les profils qui séduisent l'entreprise. Une opération séduction pour l'industriel, à même de recruter dans le bassin d'emploi local et un moyen concret d'envisager son orientation pour les élèves.

Les gants de boxe vont chauffer sur le ring à Rivière-Salée

Une réunion, avec 20 combats et la présence d'étrangers, se déroulera jeudi soir et vendredi après-midi à Rivière-Salée.

Mont-Dore : en rap, en sketch ou en poésie, des élèves révèlent leur talent oratoire

Le centre culturel accueillait, mardi soir, un concours d'expression orale organisé par la ville. Vingt élèves de quatre établissements de la commune sont montés sur scène pour déclamer des textes d'auteurs célèbres, pour rejouer des sketchs connus ou bien pour présenter leurs propres compositions.

Ouégoa : en attendant l'eau, des habitants de Bondé ont bloqué la mairie

Jeudi, les services techniques se sont organisés "pour faire le nécessaire". Mais de nouveaux problèmes sur le réseau sont apparus dans la nuit de vendredi à samedi, entraînant de nouvelles coupures pour les habitants de Bondé.Excédés par la situation, "une soixantaine de manifestants" selon l'adjoint au maire, ont bloqué la mairie mardi. Ils ont obtenu une réunion avec des élus et un employé du réseau.