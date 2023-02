Une cagnotte Leetchi ouverte pour Brigitte, la nageuse grièvement blessée par un requin

Brigitte, victime d’une attaque de requin dimanche 29 janvier est actuellement en Australie, où elle a été évasanée des suites de ses blessures. Rapidement après l’attaque les amis de cette enseignante ont ouvert une cagnotte Leetchi, destinée à aider la famille de la victime à l’accompagner du mieux possible dans sa guérison. "Afin de soutenir notre sœur, amie et collègue grièvement blessée par un requin, nous avons mis en place cette cagnotte, expliquent-ils. Puisse-t-elle venir en aide à son compagnon et sa jeune fille dans les douloureux moments qui s’annoncent."

La cagnotte est accessible à ce lien : https://www.leetchi.com/fr/c/lQv6WB8E

À ce stade, 246 personnes ont déjà participé, cumulant une somme de 19 000 euros.