Violent incendie de brousse à Poya, la circulation perturbée

Tout est parti d’un feu de brousse, ce mardi après-midi, à Poya. À proximité de la RT1, d’habitations et d’une station-service, l’incendie a rapidement mis la pagaille dans le secteur. Même si le vent a fini par tourner et que l’intervention des pompiers a permis d’éviter la propagation aux habitations, l’intervention était toujours en cours vers 17h. Un hélicoptère bombardier d’eau a été sollicité. La gendarmerie est elle aussi sur le pont et régule la circulation.