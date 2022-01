Fortes pluies : toute la Grande Terre, Bélep et l’île des Pins en vigilance jaune

Une vigilance jaune aux fortes pluies et aux orages est émise par Météo France pour ce samedi et pour la nuit de samedi à dimanche.

Des averses modérées, localement fortes ou orageuses, circulent ce matin sur le Nord-Est, la pointe Nord et Bélep. Les orages et les fortes pluies reprennent également sur le relief cet après-midi, et s’étendent vers le littoral de la côte Ouest, puis sur le Sud-Est et l’extrême sud en début de nuit prochaine.

Des débordements de creeks sont possibles, alertent les services météo. Pour rappel, des inondations ont déjà été causées par les fortes pluies, ce vendredi. La plupart des creeks du Grand Nouméa ont été en cre tandis que dans l'extrême Nord, une trentaine de voitures, notamment des employés de la mine de Poum, sont restées bloquées le temps que l'eau descende dans l'après-midi.