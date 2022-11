Soirée Projet X à Normandie : une enquête ouverte pour tentative de meurtre

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de Nouméa.

"À l’issue d’une soirée Projet X organisée rue Danton à Normandie (Nouméa), plusieurs rixes ont éclaté entre des groupes d’individus originaires de Koutio et de Rivière Salée. Vers une heure du matin, les services de police découvraient un homme, âgé de 25 ans, domicilié à Koutio qui se trouvait allongé au sol, dans la rue Max Meyer, grièvement blessé à la tête et au niveau de l’abdomen", indique le procureur de la République de Nouméa.

Yves Dupas explique "la victime était immédiatement transportée au service des urgences, son pronostic vital étant alors engagé. Il ressort des premiers examens médicaux qu’elle présente un traumatisme crânien conséquent ainsi qu’une plaie importante et perforante dans la zone de l’abdomen, compatible avec l’usage d’un instrument coupant ou pénétrant, de type couteau ou paire de ciseaux. La victime a pu s’exprimer, suite aux soins intensifs prodigués, et le pronostic vital n’est plus engagé à cette heure. Une évaluation de son préjudice corporel et psychologique a été ordonnée par le parquet".

Le parquet annonce également que "deux heures après les faits, ils ont interpellé et placé en garde à vue un individu, qui toutefois, conteste son implication dans cette agression. Ses déclarations sont en cours de vérifications".

Le procureur demande à "toutes les personnes susceptibles d’apporter sur cette affaire, des éléments utiles aux enquêteurs sont invitées à contacter la gendarmerie dans les meilleurs délais".