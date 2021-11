Un homme tabassé à Rivière-Salée après s’être plaint d’un tapage nocturne

Un homme a été sérieusement blessé dimanche matin à Rivière-Salée (Nouméa), roué de coups et agressé avec un sabre par plusieurs personnes.

D’après les premières informations, cet habitant du quartier était descendu de chez lui muni d’un sabre pour se plaindre des nuisances sonores d’une bande de jeunes gens.

Des coups auraient immédiatement été échangés entre le plaignant et les fêtards. Les jeunes auraient pris le dessus et s’en seraient violemment pris à la victime. Résultat, un bras cassé, de multiples plaies et une hospitalisation en urgence au Médipôle.

La police nationale, saisie de l’affaire, n’a pas traîné avant d’interpeller les auteurs des violences. Défavorablement connus de la justice, ils ont été placés en garde à vue et ont reconnu leur participation dans ces violences.

Ils seront prochainement jugés devant le tribunal correctionnel de Nouméa.