[INFO LNC] Un caillasseur se fait tirer dessus à Païta

L’information n’avait jusqu’alors jamais fuité.

En pleine visite ministérielle de Gérald Darmanin au pays, un jeune homme a été blessé par balle au niveau du rond-point de Païta Nord.

D’après nos informations, vers 19h45, le vendredi 3 mars, trois jeunes gens alcoolisés se sont positionnés sur le bord de la RT1 pour faire du stop avant de mettre des poteaux de chantier en travers de la chaussée pour forcer les automobilistes à s’arrêter.

Les gendarmes sont prévenus, une patrouille est en route pour faire cesser les troubles.

Mais quelques minutes plus tard, l’un des automobilistes ne s’arrête pas, continuant sa route malgré la chicane, avant d’être caillassé par l’un des jeunes. Le caillou brise littéralement la vitre du conducteur, les éclats de verre le blessant légèrement.

La victime touchée à la cuisse

Fou de rage, l’automobiliste, qui circulait en direction du Nord, s’arrête quelques dizaines de mètres plus loin et s’empare d’un pistolet semi-automatique Glock caché dans sa boîte à gants. Il se saisit ensuite de cartouches 9 millimètres, charge l’arme et reprend le volant. Il fait demi-tour et retourne en direction des jeunes.

L’enquête a permis de démontrer que cet homme d’une cinquantaine d’années et originaire de Bourail immobilise son véhicule à quelques mètres de ceux-ci et, sans même sortir, dégaine son pistolet et ouvre le feu. Ce chef d’entreprise aurait ensuite exigé que le caillasseur se dénonce avant d’appuyer sur la détente une seconde fois.

Cette fois-ci, le tir touche un jeune qui tombe aussitôt au sol. Une ogive a pénétré dans sa cuisse.

Le conducteur réenclenche la première et s’en va, laissant la victime sérieusement blessée sur le bord de route.

Un instant plus tard, les forces de gendarmerie arrivent sur les lieux et apportent les premiers secours à la victime avant que les pompiers ne l’évacuent vers le Médipôle.

Le parquet ouvre aussitôt une enquête pour tentative de meurtre. Des témoins, et surtout les deux jeunes qui accompagnaient le blessé, sont interrogés immédiatement pour en savoir plus sur le tireur et le véhicule qu’il conduisait.

Interpellé à Pouembout

Les gendarmes de la brigade de recherches ainsi que ceux de la brigade de Païta sont sur le coup. Des pistes sont explorées. Des portes fermées. Et finalement, c’est grâce à la surveillance de militaires de la gendarmerie postés à La Foa que le véhicule suspect est localisé.

Le lundi 6 mars, soit trois jours après les faits, le tireur présumé est interpellé par les forces de gendarmerie sur la commune de Pouembout. Une perquisition est aussitôt déclenchée à son domicile et dans son véhicule. Plusieurs armes – carabines, pistolets… – et des dizaines de munitions ont été saisies. Amateur de tir sportif, il les détenait légalement.

En garde à vue pendant 48 heures, le quinquagénaire a reconnu les deux tirs, indiquant aussi qu’il ne savait pas qu’il avait blessé quelqu’un. Il admettait également qu’il avait été pris d’une soudaine montée de colère lorsqu’il avait été caillassé.

À l’issue des auditions, le mis en cause, dont le casier judiciaire était vierge, a été déféré le 8 mars devant le procureur de la République de Nouméa. Initialement ouvert en tentative de meurtre, le dossier a été requalifié en violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours (le jeune homme s’est vu délivrer une ITT de 10 jours).

Ressorti libre du palais de justice, le tireur présumé sera jugé devant le tribunal correctionnel de Nouméa le 7 septembre prochain. Il encourt une peine de cinq ans de prison.

Le parquet a également décidé de poursuivre devant la justice le jeune homme blessé qui sera prochainement jugé pour le caillassage.

"Je confirme les poursuites, a déclaré le procureur de la République Yves Dupas, interrogé par Les Nouvelles. L’auteur présumé a eu une mauvaise réaction. Au lieu d’appeler la gendarmerie pour signaler ces faits de caillassage, il a jugé bon de se faire justice soi-même en prenant des risques majeurs. La situation aurait pu être dramatique."