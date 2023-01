Des ossements humains trouvés par des enfants sur une plage de Maré

Alors qu’ils jouaient sur la plage, des enfants sont tombés sur des ossements à Maré. Il ne s’agit pas d’un corps entier mais d’une mandibule, une partie de mâchoire. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie qui s’est rendue sur place pour constater la découverte. Les ossements vont être acheminés jusqu’à Paris à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Les analyses permettront de déterminer les causes de la mort et de faire le lien ou non, avec une personne disparue à Maré. Ces analyses prendront plusieurs mois.