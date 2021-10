Une marche contre l’obligation vaccinale à Ouvéa

Ils ont marché contre l’obligation vaccinale, contre le pass sanitaire et contre la rentrée scolaire aménagée. À Ouvéa, une centaine de manifestants se sont mobilisés, mardi 12 octobre, entre Banoutr et Fayaoué.

Cette marche était organisée par le Collectif d’Iaai, récemment créé par les jeunes de l’île.

Un cahier de doléances et une pétition

"La marche est pacifique et elle n’est pas contre le vaccin, mais bien pour la liberté", précisent les organisateurs. La mobilisation a été précédée d’un temps d’échanges et d’un rappel des règles sanitaires. Un manou a été tendu entre les deux colonnes de marcheurs afin de symboliser et de respecter la distanciation sociale.

La marche s’est arrêtée devant la gendarmerie d’Ouvéa, vers 10h30. Un cahier de doléances et une pétition ont été remis aux autorités locales.