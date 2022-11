Trois hommes condamnés à Nouméa pour avoir importé de l'ecstasy via des colis postaux

Entre le 1er avril et le 14 juin 2022, deux colis postaux en provenance de la Métropole ont été interceptés par les douanes dans le cadre de leurs missions de contrôle particulièrement soutenu dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le premier colis contenant la quantité de 150 grammes de MDMA (ecstasy) a été réceptionné à Nouméa, à l’adresse d’un complice, qui devait le remettre aux deux autres mis en cause, consommateurs de ce type de produits stupéfiants. Le second colis qui contenait 161 grammes de MDMA et a été récupéré après que l’un des mis en cause a prévenu les douaniers de cette seconde expédition.

Trois hommes sans antécédents

Les trois hommes, âgés de 22 à 32 ans qui n’ont aucun antécédent judiciaire et sont insérés au plan socio-professionnel, ont reconnu les faits, en précisant que les produits étaient destinés à la consommation personnelle des deux auteurs principaux qui devaient se les partager. Le complice avait accepté de recevoir les colis, à son adresse, en contrepartie de la remise d’une somme d’argent. Les peines proposées par le parquet ont été acceptées par les prévenus dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable et homologuées par le président du tribunal. Les deux auteurs principaux ont écopé de 8 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire durant 2 ans. Le complice a lui une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant 2 ans. Les trois condamnés devront suivre un traitement médical en addictologie et payer solidairement l’amende douanière au trésor public, fixée à 5 millions de francs.