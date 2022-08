La moitié sud du pays en vigilance jaune : le point sur la situation

Météo France maintient pour la journée la moitié sud de la Grande Terre, des Loyauté et de l’île des Pins en vigilance jaune fortes pluies/orages.

Dans les heures qui suivent, alors que "le beau temps revient sur la pointe Nord et le Nord-Est, sur les autres régions les nuages sont encore nombreux avec des averses de plus en plus éparses, mais qui restent parfois modérées sur les Loyauté et l’île des Pins, indique Météo France. Le vent s’oriente Sud à Sud-Ouest 10 à 15 noeuds sur la façade Ouest, et se maintient Ouest à Nord-Ouest 10 nœuds sur les Loyauté. La côte Est reste déventée avec localement des accélérations dans l’axe des vallées.

Les températures maximales sont en baisse de 22 à 25 degrés sur le pays."

ROUTES

Plus aucune portion de la RT1 n’est bloquée. La circulation reste tout de même difficile autour de Koumac, à la sortie Sud du village de Pouembout, et à la sortie Sud du village de La Foa.

La circulation est encore difficile sur transversale reliant Bourail à Houaïlou, sur la RT3 au sud de Ponérihouen et au nord de Poindimié.

Toujours sur la RPN3, la circulation reste impossible entre Houaïlou et Kouaoua.

Vous pouvez suivre l’état des routes en direct en vous rendant sur le site de la DITTT.

OPT

L’OPT a indiqué ce matin que les agences de Népoui et Poro sont fermées. L’agence de Boulouparis sera également fermée pendant la pause méridienne. D’autres établissements sont susceptibles de fermer dans la journée en fonction de la montée des eaux et des risques d’inondation.

Les tournées de poste mobile n’ont pas pu avoir lieu dans les communes suivantes : Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponérihouen, Houaïlou et Poya.

Les colis et les courriers n’ont pas pu être acheminés en brousse depuis mardi.

RAÏ

Le Raï indique qu’en raison des fortes pluies qui se maintiennent sur l’ensemble du territoire, les services sont toujours suspendus et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous espérons pouvoir reprendre les services rapidement.