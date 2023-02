La Nouvelle-Calédonie placée en vigilance jaune fortes pluies

Météo France a placé en vigilance jaune fortes pluies/orages sur l'ensemble du pays pour des averses modérées, localement fortes et orageuses, d'abord sur la façade Est, se poursuivant sur l'Ouest cet après-midi puis sur les Loyauté la nuit suivante.

Ce matin :

Sous un ciel le plus souvent gris, des averses sont attendues sur l'ensemble du pays. Elles sont faibles sur la côte Ouest, l'île des Pins et les Loyauté, modérées à fortes sur la pointe Nord et la côte Est.

L'alizé d'Est à Sud-Est souffle entre 10 et 15 noeuds. Il est faible sur l'Ouest où il s'oriente au Sud-Est 5 à 10 noeuds, localement variable faible sur le Nord-Ouest.

Cet après-midi :

Le ciel reste très chargé, des pluies ou averses faibles à modérées se produisent par places. Ces averses sont plus soutenues sur la chaine et débordent sur la côte Ouest où elles pourront être localement orageuses.

Le vent souffle généralement d'Est à Sud-Est de 10 à 15 nœuds, voire temporairement 15 à 20 noeuds sur la région de Nouméa.

Les maximales sont en baisses de 26 à 28 degrés, localement 29 à 30 degrés sur l'Ouest.

Par ailleurs, il existe un faible risque de formation d'une dépression tropicale modérée en milieu de semaine prochaine au Nord de la Nouvelle-Calédonie. Sur la Nouvelle-Calédonie : Cette éventuelle dépression tropicale devrait influencer le temps sur la Nouvelle-Calédonie à partir de mardi prochain.