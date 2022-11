Le gouvernement annonce la modernisation du réseau des radars météo

Dans le cadre du contrat de développement État/Nouvelle-Calédonie 2017-2022, le service de la météorologie de la Nouvelle-Calédonie renouvelle ses infrastructures afin de rétablir une couverture radar complète et de meilleure qualité.

En priorité de ce chantier : rétablir la couverture radar sur le nord de la Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, l’infrastructure météorologique de Tiébaghi à Koumac avait été détruite en février 2019 par le cyclone Oma. C’est sur le site de Kopéto de la SLN à Poya que le premier radar sera implanté à partir de 2024. À lui seul, sa portée permettra de couvrir plus de la moitié nord de la Grande-Terre et jusqu’à Bélep.

Dans la foulée, Il est prévu d’installer le deuxième radar à Nouméa en 2025 et celui de Lifou en 2026. Dans ces deux cas, il s’agit de renouveler du matériel vieillissant mais fonctionnel.

Pour installer et mettre en service le réseau, c’est l’entreprise américaine Enterprise Electronics Corporation (EEC) qui a été sélectionnée par appel d’offres. Le premier radar est en cours de construction et sera contrôlé en usine en mars 2023. Il sera ensuite acheminé vers la Nouvelle-Calédonie et installé courant 2024.

À quoi servent les radars météo ?

Les radars météo permettent d’assurer en temps réel un suivi des précipitations sur l’ensemble du territoire calédonien (localisation et quantités). Leur utilisation est très utile pour des prévisions à courte échéance, pour l’assistance au trafic aérien ou encore pour la caractérisation a posteriori des épisodes pluvieux et du climat.

Les radars sont également des outils essentiels pour acquérir de la connaissance sur les évolutions du climat et permettre une prévention et une gestion plus efficace des risques naturels et ainsi définir les mesures d’adaptation qui conviennent le mieux.