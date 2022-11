Le gouvernement lance le début des travaux du barrage de la Dumbéa 

Suite à l'une de ses réunions publiques organisée ce mercredi 23 novembre, le gouvernement a annoncé le début des travaux de confortement du barrage de la Dumbéa d'ici la fin du mois et cela jusqu'en décembre 2024. Le but ? Mettre en conformité l'ouvrage avec les normes françaises et respecter la réglementation qui impose une protection contre une crue millénale (2360 m3/s) avec des marges de sécurité suffisantes. (Sachant que le barrage est actuellement dimensionné et conçu pour une crue de 1400 m3/s.)

Les travaux seront réalisés en trois temps :

- Novembre 2022 à avril 2023 : réfection de la piste actuelle afin de permettre l'accès des engins au futur chantier du barrage et sa pérennité, le renforcement du réseau d'adduction d'eau potable (AEP) et la mise en place de la gestion des eaux ;

- Avril à décembre 2023 : première phase de travaux de confortement du barrage consistant à la découpe de la partie haute des plots non déversant pour améliorer l'évacuation des crues, la reconstruction du profil déversant et la mise en place de 30 tirants précontraints, répartis sur la voûte et les extrémités ;

- Avril à décembre 2024 : finalisation des travaux sur l'ouvrage et réhabilitation des zones de chantier.

Il est à noter que durant ces périodes, l'accès à la piste sera restreint mais le service d'alimentation en eau potable sera maintenu pendant la durée des travaux.

Pour rappel, le barrage de la Dumbéa alimente en eau potable la ville de Nouméa, l'usine de Doniambo ainsi qu'une partie de la ville de Dumbéa. Construit entre 1951 et 1954, le barrage a subi depuis 1972, date de son rehaussement de 3,5 m, des travaux en continu dont les plus récents sont le changement de vannes en 2021. (voir photo)